Киров, Калужская область, 30 апреля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Калужской области на территории базы дальней авиации, расположенной в гарнизоне Шайковке, 30 апреля почтили память погибших военных летчиков. В мемориальной посадке кедров и хвойных кустарников приняли участие офицеры и солдаты воинского подразделения, и сотрудники БцХ-Энерго. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Аллея памяти на военной авиабазе Шайковка

В память о пилотах министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа и командир воинской части, полковник Андрей Самойлов заложили хвойную аллею.

«Кедр считается символом крепости духа и величия. Эти деревья способны жить до тысячи лет и станут живыми символами нашей памяти о всех павших защитниках Отечества», — сказал Владимир Жипа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 на военном аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа самолёта при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погибли командир авиаполка Вадим Белослюдцев, военные пилоты Денис Султанов и Александр Подсобляев.