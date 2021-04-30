Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM В Красноуфимске (Свердловская область) в ходе пожара погибли двое жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Огонь загорелся в доме на улице Вокзальной. В ходе тушения пожара в одной из комнат жилой квартиры были найдены тела мужчины и женщины.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге спасли девочку из дома, где произошёл пожар.

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