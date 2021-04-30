Элиста, , 15:18 — REGNUM Калмыкия расширит сотрудничество с Астраханским государственным медуниверситетом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Совместно с вузом в Калмыкии планируется создать дополнительные места для переподготовки врачей. Медработниками Калмыкии предоставят возможность заниматься научной деятельностью на базе астраханского вуза, астраханским студентам — проходить практику в больницах республики.

В настоящее время налажено тесное взаимодействие с вузом в дистанционном режиме.

Калмыкия рассматривает в перспективе открытие филиала Астраханского государственного медуниверситета в Элисте.