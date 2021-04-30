Москва, , 15:18 — REGNUM На Ходынском поле в Москве 30 апреля прошла церемония открытия фонтанов., сообщает сайт мэра и правительства столицы.

На главной аллее парка начал работу светодинамический музыкальный фонтан.

Принимавший участие в церемонии мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении генеральной уборки города, продолжавшейся месяц, а также о том, что за последние годы в столице запустили 80 фонтанов, в том числе 18 крупных, в том числе на Ходынском поле.

«Сам парк тоже является одним из лучших в городе, и вместо депрессивного пространства, взлётно-посадочной полосы, грязи, которая здесь была многие годы, получился уникальный парк первоклассного, мирового уровня», — сказал Собянин.