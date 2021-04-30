Подгорица, , 15:18 — REGNUM Комиссар по расширению ЕС Оливер Вархейи прибывает в Черногорию во вторник, 4 мая.

А именно, Верхейи прибудет на Западные Балканы после прибытия первой партии против коронавируса, которые распространяются и финансируются Европейским союзом.

Европейская комиссия и Австрия, с начала мая по август поставят в регион 651 000 доз вакцин Biontek / Pfizer.

«Я еду на Западные Балканы, чтобы донести четкий сигнал: нам не все равно! Мы заботимся о наших партнерах и их медицинских работниках, а также о наиболее уязвимых. Доставка вакцин подтверждает нашу неизменную приверженность оказанию поддержки, как мы это делали с момента начала пандемии. Вместе сильнее!» — сказал Верхейи.

Вакцины финансируются из пакета помощи стоимостью 70 млн евро, принятого Европейской комиссией в декабре 2020 года, чтобы покрыть расходы на вакцины для партнеров на Западных Балканах.

Визит Вархейи в регион начинается в Сербии в 3 мая, затем во 4 мая он отправляется в Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию, а затем в Албанию и Косово 5 мая.