Волгоград, , 15:22 — REGNUM В Волгоградской области 30 апреля подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 101 пациент, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 56 888 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 54 354 человека. Продолжают лечение в стационарах 1668 взрослых и 11 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1427 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1107 жителей.