Мадрид, 30 апреля 2021, 15:16 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Румынии Ириной Бегу в первом круге турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1).
Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и 7 из 15 брейков.
Во втором круге турнира Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.