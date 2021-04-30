Тамбов, , 15:14 — REGNUM В Тамбовской области 30 апреля подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 533 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 27 пациентов, в том числе 88 человек — за последние сутки.