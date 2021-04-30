Таллин, , 15:12 — REGNUM Визит председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона на Украину проходит как раз в момент ослабления напряженности на ее восточных границах и на Донбассе. Об этом сообщил редактор издания таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным журналиста, Михкельсон заявил целью поездки наблюдение за передвижением российских войск.

«И ведь вот что интересно: Михкельсон решился на этот беспримерный подвиг в аккурат после того, как Россия началаотводить войска от границы с Украиной. Это и называется «и рыбку съесть, и на ёлку влезть», — иронично прокомментировал поездку политика Чаплыгин.

Эстонский парламентарий Марко Михкельсон известен своими антироссийскими заявлениями, он неоднократно призывал руководство своей страны и НАТО оказать военную помощь Украине, а события на востоке Украины считает «агрессией России» и «войной с Россией». Его относят к числу так называемых «военных ястребов» эстонской политики.