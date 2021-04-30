Таллин, , 15:10 — REGNUM Два месяца с момента задержания эстонскими спецслужбами известного правозащитника Сергея Середенко истекают в начале мая, поэтому его соратники надеются увидеть Середенко на свободе во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на члена правления НКО «Российские соотечественники Европы» и организатора акции «Бессмертный полк в Таллине» Сергей Чаулин.

«Искренне надеюсь, что здравый смысл у эстонских властей возобладает, и наш товарищ встретит День Победы уже на свободе», — заявил он.

Чаулин напомнил, что Середенко все эти годы обеспечивал юридическую защиту активистов «Бессмертного полка» и выиграл у полиции суд по поводу выписанных штрафов за проведение шествия. Арест Середенко по подозрению в антигосударственной деятельности Чаулин назвал «абсолютно надуманным».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.