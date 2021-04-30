Киев, , 15:09 — REGNUM На Украине потребовали завести уголовное дело полицию из-за марша, посвящённого годовщине создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве. С таким заявлением в полицию обратился депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Читайте также: Почитатели дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пометили центр Киева своим шествием

«Сообщают, что не было официальных заявлений по нарушившим закон сторонникам дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня подал в полицию депутатское обращение с требованием открыть уголовное дело по факту преступления. Фото зигующих приложено. А так же фамилии», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее народный депутат партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что во фракции политического объединения в Раде осуждают марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, которая запрещена в РФ) и возлагают вину за то, что эта акция состоялась в Киеве, на местные власти столицы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в центре Киева поклонники дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели «Марш вышиванок» в честь соединения, созданного нацистской Германией в 1943 году. Участники мероприятия с националистическими флагами и плакатами, а также с эмблемами дивизии СС, прошли по центру столицы, выкрикивая нацистские лозунги и речёвки.

Также по теме: «Слуга народа» заявляет, что в марше эсэсовцев виноваты власти Киева

Напомним, дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана германскими оккупационными властями весной 1943 года во Львове. Дивизия «прославилась» карательными операциями против мирного населения и участием в военных преступлениях.