Таллин, , 15:09 — REGNUM В отличие от 2020 года, в 2021 году акция «Бессмертный полк в Таллине» пройдет в привычном формате, а не онлайн. Об этом член правления НКО «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин рассказал sputnik-meedia.ee.

Власти Эстонии дали официальное согласие на шествие, которое пройдет по традиционному маршруту от улицы Одра и далее вдоль улицы Фильтри до Военного кладбища к монументу «Бронзовый солдат». Начало — в 15:00 по таллинскому времени (совпадает с московским).

При этом участникам таллинского шествия «Бессмертного полка» надо будет соблюдать все действующие в Эстонии меры предосторожности, вызванные эпидемией коронавируса COVID-19. Обязательным является ношение масок. На массовом мероприятии может находится до 150 человек, при этом люди должны быть разделены на группы до десяти человек, не контактирующих друг с другом. НКО «Российские соотечественники Европы» пригласило всех желающих пройти к «Бронзовому солдату» с портретами участников Великой Отечественной войны.