Рига, , 15:08 — REGNUM До начала июня в Риге планируется провести весенние работы по ремонту улиц, основным объектом такой деятельности станет центральная улица Бруниниеку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент сообщения.

Так, на улице Бруниниеку планируется обновить тротуары и покрытие проезжей части, создать двустороннюю велоинфраструктуру, разместить элементы благоустройства — 80 мест парковки велосипедов и 21 скамейку. Также на улице будет посажено 27 новых деревьев.

«Разумеется, это требует изменения в организации движения, но все работы, в том числе на улицах в центре города, планируются так, чтобы люди как можно меньше испытывали неудобств — будь то пешеход, велосипедист, водитель или пассажир общественного транспорта», — заявил в этой связи руководитель департамента Виталий Рейнбах.

После окончания ремонта на улице Бруниниеку здесь будет изменена организации движения — максимальная скорость движения составит 30 километров в час. Затем планируется начать ремонт другой центральной улицы столицы Латвии Гертрудес.