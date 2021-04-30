Челябинск, , 15:07 — REGNUM Самолёт Екатеринбург — Ростов-на-Дону вылетел из аэропорта «Кольцово» с задержкой в сутки. Информация приведена на онлайн-табло.

Boeing-737 рейсом Y7−917 авиакомпании «НордСтар».должен был отправиться в 29 апреля в 15:00 по местному времени. Фактически же вылет состоялся в 15:04 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной задержки стало позднее прибытие из Норильска. Всего на рейс были зарегистрированы 75 пассажиров, в том числе 11 детей.

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