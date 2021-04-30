Рига, , 15:05 — REGNUM Большая часть латвийского общества нетерпимо относится к инакомыслящим, инакодумающим и иначе выглядящим. Об этом заявил профессор Рижского университета имени Страдиня Денис Ханов, сообщил rus. lsm.lv.

Ханов также выразил убеждение, что враждебная риторика, получившая широкое распространение в латвийской политике и местных СМИ, в итоге и приводит к трагедиям вроде поджога в местечке Тукумсе представителя сексменьшинств, который в результате нападения умер.

«Конкретная ситуация с гомофобией, в принципе — это ведь тоже индикатор «совершеннолетия» общества, того, насколько мы в действительности являемся частью демократической европейской правовой культуры», — считает ученый. Он убежден, что главная вина здесь лежит на тех партиях в парламенте и в правящей коалиции, которые, не неся за это ответственности, распространяют речи, полные ненависти.

«Наши политики не несут ответственности за то, что они распространяют враждебную риторику с трибуны парламента и тем самым наполняют атмосферу в обществе грязным дыханием ненависти», — добавил Ханов.