Волгоград, , 15:07 — REGNUM Изменения в ограничительные меры в целях предупреждения распространения COVID-19 внёс 30 апреля оперативный штаб Волгоградской области. Для жителей откроют парки с аттракционами, станут доступны экскурсии, а также разрешается торжественная регистрация браков с гостями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 30 апреля в Волгоградской области разрешено проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионных групп, численностью не более 35 человек. Жители могут посещать ботанические сады, парки культуры и отдыха, где возобновится работа аттракционов. В муниципалитетах местные оперативные штабы смогут сами выносить решения о проведении массовых мероприятий. В ЗАГСах региона разрешается торжественная регистрация брака с гостями, но не более 10 человек. Также в стандартный режим работы возвращаются МФЦ.

Несмотря на послабление, в регионе продолжает действовать такой комплекс профилактических мер, как: санитарная дистанция, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекция транспортных средств и контактных поверхностей, обработка рук антисептиками и термометрия.