Рига, , 15:03 — REGNUM Рижские власти провели ряд рейдов, в ходе которых обнаружили пять незаконно действующих хостелов на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии, отметив, что поводом к проверкам стала трагедия при пожаре в хостеле на улице Меркеля, приведшая к многочисленным жертвам.

Одновременно с рейдами проходила проверка средств противопожарной безопасности, включая дымовые датчики и системы пожаротушения.

Незаконные общежития были обнаружены в частных квартирах на улицах Марияс, Мартас, Нометеню и Слокас. Всем постояльцам было предписано немедленно покинуть помещения. Начаты процессы об административных нарушениях. Всего в ходе проверки представители мэрии и Полиции самоуправления посетили более 100 объектов недвижимости. Решено продолжить такие рейды и в дальнейшем.

Ранним утром 28 апреля в шестиэтажном здании хостела на улице Меркеля, 8, в столице Латвии вспыхнул пожар. От угарного газа погибли восемь человек, более 20 человек обратились за медпомощью из-за плохого самочувствия, шестеро в тяжелом состоянии были доставлены в больницы.

Выяснилось, что общежитие предоставляло свои услуги незаконно.