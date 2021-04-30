Владимир, , 15:03 — REGNUM Во Владимирской области 30 апреля подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 943 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 478 пациентов, в том числе 71 человек — за последние сутки.