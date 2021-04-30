Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM Аксайским предпринимателям предложили пройти онлайн-опрос, данные которого используют для максимально удобного переноса их места деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 апреля.

Онлайн-опрос можно пройти с помощью телефона или компьютера. Альтернативный способ получения консультации — звонок на горячую линию департамента потребительского рынка, администрации Ростова-на-Дону и Аксайского района, прокуратуры Ростовской области.

Власти обещают индивидуально подойти к каждой проблеме и оказать поддержку.

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