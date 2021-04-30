Тюмень, , 15:02 — REGNUM Необходимо, чтобы новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который представил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, стал адресным, прозрачным и реальным. Об этом 30 апреля ИА REGNUM заявила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, председатель регионального отделения «Партии Роста» Лариса Невидайло.

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«Пока реальных механизмов контроля и оценки эффективности подобных проектов я не видела, а не реализованных, не эффективных примеров достаточно. Как идея с кластерами, например», — отметила она.

Напомним, как отметил Чернышенко, нацпроект состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма».

«Главная наша цель — обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан. И прежде всего, для семей с детьми», — подчеркнул зампред правительства.

Лариса Невидайло обратила внимание, что пандемия дала нам возможность убедиться, что, развивая туризм на огромной и разнообразной территории России, можно оставлять приличные средства внутри страны.

«Стали стремительно появляться проекты разной направленности и разного уровня сервиса. Сейчас наша всеобщая задача поддержать интересные современные и сервисные проекты. Как может поддержать правительство — грантами для конкретных проектов бизнеса, снижением налоговых отчислений, образовательными проектами и контролем уровня безопасности и сервиса (как классификация отелей, пляжей и трасс) для отрасли. Как воздействовать на граждан? История с кэшбеком-отличная. Если в прошлом году, население отнеслось к ней настороженно и недоверчиво, то сейчас спрос на кэшбек растёт. При этом, гость будет голосовать рублем за более эффективные, интересные и комфортные проекты», — подчеркнула Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По её словам, предложения должны быть для разных целевых групп: «Если с массовым туристом ещё более-менее ситуация понятна и предложения выстроены, то для требовательных, эксклюзивных туристов предложений явно недостаточно. Семейный, детский, оздоровительный, познавательный, активный, восстанавливающий, событийный туризм… направлений тысячи, территория у нас удивительная, надо только не останавливаться. И научиться упаковывать и предлагать наши продукты. Этого мы пока по большей части не умеем».