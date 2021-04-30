Липецк, , 15:01 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрированы четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 30 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего в регионе скончались 654 человека.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 98 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 64 новых носителя коронавируса