Москва, , 15:01 — REGNUM К середине торгового дня 30 апреля в секторе нефти развивается коррекция после повышения ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent торгуется с понижением на 1,2% и подходит к $67,80. «Бочка» WTI стоит $67,32 и падает в цене на 1%.

На текущий момент фактор снижения сырьевых запасов в США уже отыгран и учтен в ценах, новых новостных драйверов не поступало. За апрель баррель североморской смеси подорожал на 7,3%.

В целом долгосрочный восходящий тренд в нефти остается в силе. Если далее рынок найдет повод пробиться через $68, покупателям будет открыта дорога к $71 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть Brent опустились: до $67,40 за баррель