Омск, , 15:01 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области коронавирус выявлен у 45 737 человек. Выздоровели 38 965 человек, в том числе 72 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё два жителя региона. За всё время в Омской области скончались 1386 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Омской области выявили 62 носителя коронавируса, выздоровели 94 человека, скончались два ковид-пациента.

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