Москва, , 15:12 — REGNUM Свидетель по делу актёра Михаила Ефремова Теван Бадасян признан виновным в даче заведомо ложных показаний. Такое решение вынес 30 апреля Пресненский суд Москвы.

Преступление, вменённое в вину Бадасяну, предусмотрено ч. 1 ст. 307 УК РФ, уточнил судья. Срок наказания Бадасяну огласят позднее.

Сторона обвинения потребовала наказать свидетеля исправительными работами на срок 1 год и десять месяцев и удержать 10% заработка в пользу государства. Сам Бадасян попросил об оправдании.

Как сообщало ИА REGNUM, против свидетелей, выступавших на суде в защиту Ефремова, ранее возбудили три уголовных дела. Андрей Гаев и Александр Кобец заявили, что за рулём автомобиля, на котором актёр попал в ДТП, якобы сидел другой человек. Теван Бадасян утверждал, что некий мужчина сел в машину Ефремова за два часа до ДТП. Суд пришёл к выводу, что все эти заявления недостоверны и противоречат собранным по делу доказательствам.

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