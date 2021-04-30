Банда-Ачех, Индонезия, , 15:01 — REGNUM Посол Чехии в Индонезии Ярослав Долечек заявил, что министр охраны окружающей среды Чехии посетит Индонезию в начале июня 2021 года, сообщает Antara.

Министр окружающей среды Чехии, как ожидается, посетит университет в провинции Ачех.

Посол посетил университет Universitas Syiah Kuala (USK) в городе Банда-Ачех. Визит был направлен на продолжение развития сотрудничества между USK и различными университетами в Чехии. USK также сможет проводить совместные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти индонезийской провинции Ачех встретились с послом Чехии для обсуждения сотрудничества в ряде секторов.

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