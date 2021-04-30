Таллин, , 15:00 — REGNUM Нераскрытие деталей следствия против известного эстонского правозащитника Сергея Середенко объясняется целями обеспечения справедливого разбирательства — это не только позиция прокуратуры, но и защиты Середенко. Об этом депутат парламента Эстонии от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, это следует из официального ответа Госпрокуратуры страны на ее запрос о ситуации с арестом правозащитника Сергея Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности.

Исходя из ответа прокуратуры, следует, добавила депутат, что Середенко воспользовался правом самостоятельного выбора адвоката, который ведет досудебное производство. Середенко с момента задержания была обеспеченна предусмотренная законом возможность сообщить через следователя, по крайней мере, одному из близких лиц информацию о своем задержании. Для контроля состояния здоровья, Середенко обеспечен доступом к экстренной медицинской помощи круглосуточно, так же ему гарантирован контроль за состоянием здоровья.

Мария Юферева-Скуратовски подчеркнула важность того, что Госпрокуратура в своем ответе признала наличие общественного внимания вокруг дела Сергея Середенко. Дополнительная информация по делу будет раскрыта тогда, когда это будет возможно сделать без ущерба для Середенко и следствия, заявили в ведомстве.

Депутат эстонского парламента намерена после консультации с юристом разработать собственную стратегию депутатского контроля подобных ситуаций, руководствуясь в первую очередь принципом — «не навреди».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.