Уфа, , 15:19 — REGNUM Площадку бывшего «Уфахимпрома» необходимо рекультивировать. Об этом 29 апреля сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе посещения этого предприятия в Уфе.

Сообщается, что Радионова оценила экологическую обстановку на этой территории, отметив, что нужно сначала провести тщательную инвентаризацию всей территории завода, взять на исследование образцы воды и почвы с каждого участка. Затем необходимо создать дорожную карту и при поддержке федерального центра начать ликвидацию накопленного экологического вреда, уточнила она.

Руководитель Росприроднадзора отметила, что сотрудники лаборатории Росприроднадзора намерены приступить к работам летом текущего года.

«В наследие от давней аварии республике осталось более 140 га загрязнённой территории, о реальном состоянии которой мы фактически ничего не знаем. Поэтому наша задача — объективно оценить, что мы здесь имеем. Такие объекты не должны простаивать, их необходимо рекультивировать. И здесь значительная часть нагрузки ложится на государство. Всю собранную информацию мы передадим в правительство России, которое будет принимать дальнейшее решение», — приводит пресс-служба слова Радионовой.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, территория этого предприятия является давней кровоточащей раной для республики.

«Мы хотим найти поддержку на федеральном уровне для решения этой проблемы и видим, что Росприроднадзор понимает её масштаб. Будем вместе работать в этом направлении. Для ликвидации накопленного здесь экологического ущерба нужна колоссальная сумма. И регион в одиночку не в состоянии нести такое финансовое бремя. Надеемся, что федеральный центр в ближайшие годы выделит необходимые средства для полной рекультивации этой площадки», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что весной 1990 года на предприятии произошла утечка фенола. В результате были загрязнены воды в реках Уфа и Шугуровке. Вопрос защиты окружающей среды так и не был решен. В декабре 2010 года завод признали банкротом. В результате шлам и ил шламонакопителей, грунт и почва на площадке «Уфахимпрома» загрязнены полихлорированными бензолами, тяжёлыми металлами, хлорфенолами, диоксинами, хлорбензолами, дифенилсульфоном и нефтепродуктами.

«Ориентировочный объём отходов, хранящихся в восьми шламонакопителях, составляет более 500 тысяч куб. м. Общая площадь загрязненной территории — 142,9 га. Предварительная стоимость работ по ликвидации объекта накопленного экологического вреда и рекультивации земельного участка составляет 25,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 83 процентов от общей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты Башкирии приходится на «БСК».