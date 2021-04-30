Киев, , 15:25 — REGNUM Государственная авиационная служба Украины направила ряд замечаний к проекту финального отчёта Ирана по поводу авиакатастрофы самолёта «Международных авиалиний Украины» над Тегераном. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

«Сейчас нами постоянно ведётся работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752», — процитировали в пресс-службе слова главы министерства Владислава Криклия.

Он добавил, что Украина также поддержала жалобу, направленную в совет Международной организации гражданской авиации касательно действий Ирана.

Украинский документ со списком поправок также был передан Канаде.

Напомним, ранее американское издание The New York Times опубликовала аудиозапись, которая может свидетельствовать о том, что власти Ирана изначально знали настоящую причину крушения украинского лайнера.

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