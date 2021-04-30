Киев, 30 апреля 2021, 15:25 — REGNUM Государственная авиационная служба Украины направила ряд замечаний к проекту финального отчёта Ирана по поводу авиакатастрофы самолёта «Международных авиалиний Украины» над Тегераном. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Он добавил, что Украина также поддержала жалобу, направленную в совет Международной организации гражданской авиации касательно действий Ирана.
Украинский документ со списком поправок также был передан Канаде.
Напомним, ранее американское издание The New York Times опубликовала аудиозапись, которая может свидетельствовать о том, что власти Ирана изначально знали настоящую причину крушения украинского лайнера.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ирана изначально знали, кто сбил украинский самолёт — NYT