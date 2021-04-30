Курск, , 14:56 — REGNUM В Курской области 30 апреля зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 438 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 34 тыс. 154 пациента, в том числе 90 — за последние сутки.