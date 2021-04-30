Ташкент, , 14:56 — REGNUM Министерство водного хозяйства Узбекистана допустило безответственность при проектировании и строительстве Сардобинского водохранилища. Об этом заявил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Абдулла Кулдошев на брифинге.

Он назвал факторы, которые повлияли на разрушение дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. В частности, министерство не утвердило правила пользования водохранилищем. Кроме того, нарушены технические и нормативные требования.

На стадии подготовки рабочей проектной документации проектная организация UzGip самовольно внесла изменения, нарушив решения в утвержденном технико-экономическом обосновании. В частности, в проектной документации не учтены конструктивная и сейсмическая прочность плотины.

Кроме того, плотность фундамента, тела плотины и толщина защитного каменного слоя оказались меньше проектных значений. Эти нарушения допустили подрядные организации, в том числе «Железные дороги Узбекистана».

По факту всех допущенных ошибок к уголовной ответственности привлечены 17 должностных и ответственных лиц заказчика, проектировщика и строительной организации, а также службы эксплуатации. Обвинительное заключение направлено в Верховный суд.

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