Кишинёв, , 15:00 — REGNUM Произведённая в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» является безопасной и эффективной. Данное сообщение было 30 апреля опубликовано на странице минздрава республики в соцсети Facebook.

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«Вакцина «Спутник V» — безопасная и эффективная вакцина. Её эффективность составляет 91,6% против COVID-19 и 100% против тяжелых форм COVID-19», — говорится в заявлении ведомства.

В минздраве подчеркнули, что российская вакцина одобрена в 62 странах мира, включая Молдавию.

Напомним, в Молдавию из России поставили 142 тыс. доз препарата «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. Прививать население страны этой вакциной планируется начать в мае.

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