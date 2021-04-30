Бишкек, , 14:55 — REGNUM Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, военнослужащие Таджикистана обстреляли киргизский пограничный контрольно-пропускной пункт «Кызыл-Бель». Об этом сообщили в пограничной службе Киргизии сегодня, 30 апреля.

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По имеющейся информации, инцидент произошел около 16:15 по местному времени (13:15 МСК).

В ведомстве отмечают, что киргизские пограничники вынуждены были начать стрелять в ответ.

В итоге перестрелка продлилась около 15 минут. Пострадавших со стороны военнослужащих пограничной службы Киргизии нет.