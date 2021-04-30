Абакан, , 14:55 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) в Хакасии продлили до 30 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Причина продления — рост числа природных и бытовых пожаров, повышенная пожарная опасность в регионе, ожидаемые высокие классы пожарной опасности.

Запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить огнеопасные работы и так далее.

«Нарушители режима будут привлекаться к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесённого ущерба», — говорится в сообщении управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПР в Хакасии, введённый с 10 апреля, должен был действовать до 10 мая.

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