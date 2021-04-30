Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону увековечат память известного микробиолога и эпидемиолога, создательницы антибиотиков в СССР Зинаиды Ермольевой. Предполагаемые места установки памятника вместе с донским губернатором Василием Голубевым рассмотрели глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель аппарата помощника президента РФ Елена Подобреевская.

Судьба и научная деятельность профессора прочно связана с Ростовской области. Ермольева — выпускница Мариинской женской гимназии (Новочеркасск), медицинского факультета Донского университета (РостГМУ). В годы Великой Отечественной войны она изобрела советскую версию пенициллина.

Памятник Ермольевой предлагается установить на центральной аллее перед входом в Ростовский государственный медицинский университет.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону лицею № 11 в жилом микрорайоне «Красный Аксай» присвоено имя Зинаиды Ермольевой.