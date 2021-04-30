Иерусалим, , 14:56 — REGNUM Общее число погибших в результате давки, произошедшей из-за трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на 30 апреля, возросло до 45. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

«Тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что количество погибших в результате давки во время религиозного праздника на горе Мерон, составляет 44 человека, а число пострадавших — 150 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с гибелью людей во время религиозного праздника на горе Мерон в Израиле 2 мая в стране объявляется национальным днем траура.

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