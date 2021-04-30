Москва, , 14:50 — REGNUM Самый главный для жителей России — День Победы (78%). На втором месте — Новый год (77%), на третьем — 1 мая, День весны и труда (37%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Менее важны для российских граждан такие государственные праздники как День России, отмечающийся 12 июня (21%) и День народного единства 4 ноября (13%).

Чаще ощущают 1 мая как праздник весны и труда мужчины чем женщины — 38% против 35%. С возрастом число граждан, считающих Первомай настоящим праздником, растет: 29% среди людей до 34 лет и 41% старше 45 лет.

Опрос проведён 27−28 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году собираются отмечать Первомай в 2021 году 39%, не планируют — 57%% опрошенных.

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