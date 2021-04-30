Казань, , 14:48 — REGNUM Страны ЕАЭС усилят сотрудничество по линии фитосанитарной и биологической безопасности. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Необходимо принимать совместные меры, связанные с осуществлением контроля за наличием этих вирусов в семенах, рассаде и плодах для того, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение среди производителей этого вида продукции», — заявила Малкина.

«В частности, в развитие данного обсуждения премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко предложил подумать всем государствам-членам и комиссии в том числе о возможной необходимости проработки соглашения о фитосанитарной, санитарной и биологической безопасности на территории союза», — укаала она.

В связи с этим межправосвет поручил комиссии и странам-участницам ЕАЭС проработать порядок оперативного реагирования на выявление новых вредных организмов, которые отсутствуют в едином перечне карантинных объектов союза.