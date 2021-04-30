Сеул, , 14:54 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 30 апреля телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем, с которым обсудил ситуацию в Мьянме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, участники диалога обсудили совместное заявление лидеров стран АСЕАН, принятое 24 апреля по итогам саммита в Джакарте (Индонезия).

Министр иностранных дел отметил, что правительство Южной Кореи активно поддерживает действия и намерения лидеров стран АСЕАН, а также выразил готовность предоставить гуманитарную помощь жителям Мьянмы в Таиланде.

Между тем, стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, что 28 апреля глава МИД Южной Кореи провёл телефонные переговоры с вьетнамским коллегой.

Читайте также: Главы МИД Южной Кореи и Вьетнама обсудили вопросы сотрудничества