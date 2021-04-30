Казань, , 14:47 — REGNUM Главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит» стал Алексей Вербов. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба команды.

Вербов сменил на этом посту Владимира Алекно, который будет тренировать сборную Ирана. Срок соглашения «Зенита» с 39-летним Вербовым не уточняется.

В сезоне 2020/21 Вербов был главным тренером кемеровского «Кузбасса», а до этого входил в тренерский штаб казанского «Зенита», где был помощником Алекно.

Напомним, Вербов является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр (2004, 2008), чемпионом Европы (2013) и победителем Мировой лиги (2013). Также он семь раз становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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