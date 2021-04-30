Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова развёрнут овощной рынок, временно перенесённый с территории Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 апреля.

«Уже оборудовано 875 торговых мест, в перспективе их количество планируется увеличить до 1400. Конечно, это временное решение, на этой территории планируется другая застройка, но донские власти сделали всё возможное, чтобы не допустить негативных последствий в виде снижения территориальной и ценовой доступности продовольствия для жителей региона», — пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Развернуть торговлю можно на площади около 245 тысяч кв. метров. Частично территория оснащена необходимой инфраструктурой.

Встречи с инициативными группами предпринимателей продолжаются. Работу горячих линий организовали департамент потребительского рынка, администрации Аксайского района и Ростова-на-Дону, прокуратура Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская прокуратура начала проверку ситуации на аксайских рынках