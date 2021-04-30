Москва, , 14:52 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России, добровольных пожарных с Днём пожарной охраны. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба правительства.

«Пожарные — это люди особой закалки, мужественные, смелые, надёжные, преданные своему призванию», — отметил председатель правительства.

Он добавил, что пожарные всегда готовы помочь попавшим в беду. Рискуя собой, они проявляют героизм, спасают тысячи жизней. Этот самоотверженный, благородный труд уважают в России.

Мишустин пожелал всем пожарным крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия.

Профессиональный праздник работников пожарной охраны отмечают в России 30 апреля. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович издал наказы, определившие правила обращения с огнём. Документы ввели и круглосуточное дежурство пожарных дозоров.