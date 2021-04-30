Пекин, , 14:52 — REGNUM Китайская компания SWM представила кроссовер Iron Man с пожизненной гарантией на мотор. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоимость новинки в КНР в зависимости от комплектации составит от 95 тыс. до 120 тыс. юаней (от 1,1 до 1,44 млн рублей). Всего для модели доступны четыре комплектации.

Главным соперником нового кроссовера на авторынке станет модель KIA Sportage Ace.

Внешне автомобиль будет выделяться агрессивным дизайном. Модель имеет крупную радиаторную решётку с ромбовидным рисунком сетки, массивный бампер, большой диффузор сзади и спортивный обвес.

Кузов салона новинки выполнен в черно-красной гамме. Также интерьер украшают декоративные вставки, имитирующие карбон.

Ранее стало известно, что производительность мотора новой Toyota GR Corolla составит 300 л. с., что на 32 л. с. больше, чем у GR Yaris. У будущей новинки предусмотрены три режима движения: Normal, Sport и режим «трек».

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