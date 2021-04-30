Москва, , 14:47 — REGNUM Судебная система в России зачастую ущемляет права мужчин при решении вопроса с кем останется ребенок в случае развода супругов. Об этом 30 апреля заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению общественника, подобная диспропорция связана с тем, что должности судей в России занимают преимущественно женщины. Это обстоятельство и приводит к тому, что мужская часть населения находится в состоянии ущемления своих родительских прав.

«У нас женщины-судьи принимают такие решения в большинстве случаев. И я считаю, что они не правомерны. Если серьезно говорить, это гендерное неравенство, оно у нас в обратной стороне. Почему-то вне зависимости от финансовых возможностей отца ребенка оставляют у матери, которая, возможно, находится в тяжелейшем финансовом состоянии, а ей дают преимущества», — возмутился Оболонский.

Общественный деятель заявил, что не понимает таких решений и заявил, что в обоих родителей ребенка должны быть равные возможности независимо от пола.

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