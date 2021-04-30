Москва, , 14:43 — REGNUM В Москве следователи в ходе обысков изъяли у адвоката Ивана Павлова документы, представляющие адвокатскую тайну, и досье по делу экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом 30 апреля сообщил сам адвокат.

«Только что прошел обыск у меня. Незаконно изъяли документы, представляющие адвокатскую тайну, практически все досье по Сафронову изъяли», — сказал он журналистам.

Напомним, Павлов — адвокат бывшего топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карины Цуркан, которую осудили за шпионаж; советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также ученого Виктора Кудрявцева.

Сегодня, 30 апреля, его задержали, по словам его коллег — за разглашение данных предварительного расследования.

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