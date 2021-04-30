Москва, , 14:43 — REGNUM В России 9 мая остаётся самым главным, святым праздником. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении ветеранам Великой Отечественной войны.

«Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства оценил «уникальный проект» «Слово солдата Победы», открытый на портале mos.ru, который, по его словам, «выполняет благородную миссию сбережения памяти о ратных страницах нашей истории» и является важной и востребованной инициативой.

«Публикация архива «Слово солдата Победы» станет одним из ключевых, ярких мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву. Убеждён, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодёжи», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, самым главным праздником для жителей страны является День Победы. Так ответили 78% респондентов.