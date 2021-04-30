Киев, 30 апреля 2021, 15:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Об этом сообщило издание Strana.ua со ссылкой на анонимный источник в офисе президента.
Как сообщил источник агентства, ранее Мендель уже дважды пыталась уволиться из-за большого количества недочётов в работе, однако каждый раз её заявление не подписывали, якобы из-за благосклонного отношения президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Мендель рассказала о существовании «украинской версии» русского языка. Позже в офисе президента Украины заявили, что это её личное мнение.
Читайте также: В офисе президента Украины открестились от слов пресс-секретаря Зеленского