Киев, , 15:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Об этом сообщило издание Strana.ua со ссылкой на анонимный источник в офисе президента.

Как сообщил источник агентства, ранее Мендель уже дважды пыталась уволиться из-за большого количества недочётов в работе, однако каждый раз её заявление не подписывали, якобы из-за благосклонного отношения президента Украины Владимира Зеленского.

«Но на этот раз она якобы уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо ее удерживают. Более того, уже начинают подыскивать замену», — сказал собеседник Strana.ua.

Напомним, ранее Мендель рассказала о существовании «украинской версии» русского языка. Позже в офисе президента Украины заявили, что это её личное мнение.

Читайте также: В офисе президента Украины открестились от слов пресс-секретаря Зеленского