Сочи, Краснодарский край, , 14:42 — REGNUM Город-курорт Сочи в апреле принял рекордно число туристов, об этом в своём телеграм-канале 30 апреля сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«Сочи принял в апреле более 350 тысяч туристов, это рекорд. Впереди обновление знаковых и самых популярных мест отдыха. Мы динамично развиваемся и обеспечиваем высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности для сочинцев и гостей города. Развиваем курорт комплексно, сохраняем и приумножаем зелёный каркас, благоустраиваем набережные, пляжи, парки, скверы и другие общественные пространства», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Краснодарском крае открывается с 1 мая. За десять дней майских праздников в регионе ожидают около 600 тыс. гостей, уровень бронирования превышает 80%.