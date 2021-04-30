Владимир Васильев, 30 апреля 2021, 15:57 — REGNUM Российская Федерация всегда последовательно выступала против превращения космоса в зону военного противостояния. Тенденция на милитаризацию космоса приведёт к подрыву стратегической стабильности и будет серьёзно угрожать международной безопасности. Москва не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.

Космические евойны
Космические евойны
Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередное такое заявление было сделано МИД РФ 23 апреля 2021 года: «Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США».

В качестве практического шага предлагается начать переговорный процесс и разработать соответствующие международно-правовые документы на базе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Обновлённый проект данного договора был представлен 10 июня 2014 года на Конференции по разоружению в Женеве.

Однако неоднократные предложения России и Китая не находят положительного отклика у стран Запада, и в первую очередь у США. Не далее как 20 апреля 2021 года, выступая в комитете по вооружённым силам Сената США, глава космического командования вооружённых сил США Джеймс Дикинсон обрушился с обвинениями на Россию: «Россия стремится ограничить космические возможности США, чтобы получить перевес в будущих конфликтах».

Джеймс Дикинсон
Джеймс Дикинсон
Spacecom.mil

По словам Дикинсона, «Москва пришла к выводу, что господство в космосе имеет решающее влияние на исход будущих военных конфликтов и она разрабатывает системы космического нападения, чтобы угрожать космическим силам и средствам США и их союзников».

Глава космического командования заявил, что Россия «разрабатывает системы противокосмического оружия, способные блокировать, повреждать или уничтожать американские космические системы» для снижения военной эффективности США и для «контроля над эскалацией конфликтов».

Он также считает, что Россия расценивает космический фактор как «необходимую составляющую победы в современных войнах» и считает зависимость США от космоса уязвимостью, которая может быть использована в гипотетическом конфликте.

Недооценивать роль космоса в потенциальном конфликте Москва не может. По словам президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, именно реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав в мире.

«Реализация атомного проекта — это создание ядерного оружия, а потом атомных подводных лодок. А создание баллистических ракет, несущих ядерный заряд, это и было созданием атомно-космической отрасли», — отметил Ковальчук.

На фоне того, что США и их союзники отказываются принимать на себя обязательства по демилитаризации космоса и по неразмещению оружия в космосе, по-другому воспринимается новость о завершении в России первого этапа испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя. Данным проектом занимается Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха.

Демонстратор прямоточного пульсирующего детонационного двигателя
Демонстратор прямоточного пульсирующего детонационного двигателя
Цитата из видео на YouTube

В ходе испытаний демонстратор выдал требуемые показатели. Его удельная тяга на отдельных режимах работы до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. Такие характеристики в будущем дадут возможность в 1,3−1,5 раза увеличить максимальную дальность полёта и массу полезной нагрузки летательных аппаратов.

Кстати, макет пульсирующего детонационного двигателя впервые был показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Пульсирующий детонационный двигатель представляет собой совершенно новый тип силовой установки для авиации за счёт реализации в нём более экономичного по сравнению с существующими газотурбинными двигателями термодинамического цикла. В ОКБ им. А. Люльки (филиал ПАО «ОДК-УМПО») создано отдельное направление по разработке таких силовых установок.

Интереснее становится, когда оцениваешь, где пульсирующий детонационный двигатель найдёт применение. По мнению специалистов авиационного кластера Ростеха, это могут быть орбитальные самолёты, сверх‑ и гиперзвуковые летательные аппараты, а также перспективные ракетно-космические системы.

Что же такое орбитальный самолёт? Так называется крылатый летательный аппарат самолётной схемы, который выходит или выводится на орбиту искусственного спутника Земли через вертикальный либо горизонтальный старт и возвращается с данной орбиты после выполнения задачи. Садится орбитальный самолёт на аэродром горизонтально, используя подъёмную силу планера.

Таким образом, в перспективе российским инженерам будет по силам создать орбитальный истребитель. Речь идёт о боевом авиационном и космическом комплексе, способном решать не только стандартные задачи, но и выполнять миссии на орбите.

Данная боевая машина сможет уничтожать спутниковую группировку противника и проводить перехват его баллистических ракет. Орбитальный истребитель также будет обладать способностью быстрого нанесения удара в любой точке земного шара.

Космический спутник
Космический спутник

В настоящее время в рамках работы над Государственной программой вооружений на период с 2024 по 2033 год в военно-промышленной комиссии РФ разрабатываются «Основные направления развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2038 года». Данный документ определит будущий облик российских вооружённых сил. Надеемся, что частью этого облика станет и российский орбитальный истребитель, боевой авиационный и космический комплекс.

Таким образом, слова главы космического командования ВС США Джеймса Дикинсона о том, что «российские военные по-прежнему являются угрозой для существования США и мощным инструментом влияния России на государства своей периферии», следует уточнить.

Правильная формулировка следующая: российские военные по-прежнему являются и на стратегическую перспективу будут являться угрозой для существования США и мощным инструментом влияния России на государства своей периферии.