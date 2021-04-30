30 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В перспективе российским инженерам будет по силам создать орбитальный истребитель. Речь идёт о боевом авиационном и космическом комплексе, способном решать не только стандартные задачи, но и выполнять миссии на орбите. Данная боевая машина сможет уничтожать спутниковую группировку противника и проводить перехват его баллистических ракет. Орбитальный истребитель также будет обладать способностью быстрого нанесения удара в любой точке земного шара.

Владимир Васильев, , 15:57 — REGNUM Российская Федерация всегда последовательно выступала против превращения космоса в зону военного противостояния. Тенденция на милитаризацию космоса приведёт к подрыву стратегической стабильности и будет серьёзно угрожать международной безопасности. Москва не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.

Космические евойны Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередное такое заявление было сделано МИД РФ 23 апреля 2021 года: «Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США».

В качестве практического шага предлагается начать переговорный процесс и разработать соответствующие международно-правовые документы на базе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Обновлённый проект данного договора был представлен 10 июня 2014 года на Конференции по разоружению в Женеве.

Однако неоднократные предложения России и Китая не находят положительного отклика у стран Запада, и в первую очередь у США. Не далее как 20 апреля 2021 года, выступая в комитете по вооружённым силам Сената США, глава космического командования вооружённых сил США Джеймс Дикинсон обрушился с обвинениями на Россию: «Россия стремится ограничить космические возможности США, чтобы получить перевес в будущих конфликтах».

Джеймс Дикинсон Spacecom.mil

По словам Дикинсона, «Москва пришла к выводу, что господство в космосе имеет решающее влияние на исход будущих военных конфликтов и она разрабатывает системы космического нападения, чтобы угрожать космическим силам и средствам США и их союзников».

Глава космического командования заявил, что Россия «разрабатывает системы противокосмического оружия, способные блокировать, повреждать или уничтожать американские космические системы» для снижения военной эффективности США и для «контроля над эскалацией конфликтов».

Он также считает, что Россия расценивает космический фактор как «необходимую составляющую победы в современных войнах» и считает зависимость США от космоса уязвимостью, которая может быть использована в гипотетическом конфликте.

Недооценивать роль космоса в потенциальном конфликте Москва не может. По словам президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, именно реализация единого советского атомно-космического проекта позволяет России и по сей день обладать суверенитетом и быть одной из самых высокотехнологичных держав в мире.

«Реализация атомного проекта — это создание ядерного оружия, а потом атомных подводных лодок. А создание баллистических ракет, несущих ядерный заряд, это и было созданием атомно-космической отрасли», — отметил Ковальчук.

На фоне того, что США и их союзники отказываются принимать на себя обязательства по демилитаризации космоса и по неразмещению оружия в космосе, по-другому воспринимается новость о завершении в России первого этапа испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя. Данным проектом занимается Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха.

Демонстратор прямоточного пульсирующего детонационного двигателя Цитата из видео на YouTube

В ходе испытаний демонстратор выдал требуемые показатели. Его удельная тяга на отдельных режимах работы до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. Такие характеристики в будущем дадут возможность в 1,3−1,5 раза увеличить максимальную дальность полёта и массу полезной нагрузки летательных аппаратов.

Кстати, макет пульсирующего детонационного двигателя впервые был показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Пульсирующий детонационный двигатель представляет собой совершенно новый тип силовой установки для авиации за счёт реализации в нём более экономичного по сравнению с существующими газотурбинными двигателями термодинамического цикла. В ОКБ им. А. Люльки (филиал ПАО «ОДК-УМПО») создано отдельное направление по разработке таких силовых установок.

Интереснее становится, когда оцениваешь, где пульсирующий детонационный двигатель найдёт применение. По мнению специалистов авиационного кластера Ростеха, это могут быть орбитальные самолёты, сверх‑ и гиперзвуковые летательные аппараты, а также перспективные ракетно-космические системы.

Что же такое орбитальный самолёт? Так называется крылатый летательный аппарат самолётной схемы, который выходит или выводится на орбиту искусственного спутника Земли через вертикальный либо горизонтальный старт и возвращается с данной орбиты после выполнения задачи. Садится орбитальный самолёт на аэродром горизонтально, используя подъёмную силу планера.

Таким образом, в перспективе российским инженерам будет по силам создать орбитальный истребитель. Речь идёт о боевом авиационном и космическом комплексе, способном решать не только стандартные задачи, но и выполнять миссии на орбите.

Данная боевая машина сможет уничтожать спутниковую группировку противника и проводить перехват его баллистических ракет. Орбитальный истребитель также будет обладать способностью быстрого нанесения удара в любой точке земного шара.

Космический спутник

В настоящее время в рамках работы над Государственной программой вооружений на период с 2024 по 2033 год в военно-промышленной комиссии РФ разрабатываются «Основные направления развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2038 года». Данный документ определит будущий облик российских вооружённых сил. Надеемся, что частью этого облика станет и российский орбитальный истребитель, боевой авиационный и космический комплекс.

Таким образом, слова главы космического командования ВС США Джеймса Дикинсона о том, что «российские военные по-прежнему являются угрозой для существования США и мощным инструментом влияния России на государства своей периферии», следует уточнить.

Правильная формулировка следующая: российские военные по-прежнему являются и на стратегическую перспективу будут являться угрозой для существования США и мощным инструментом влияния России на государства своей периферии.