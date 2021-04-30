Вашингтон, , 14:43 — REGNUM В результате одобренных правительством США государственных инвестиций восстановление экономики от последствий пандемии коронавирусной инфекции проходит более быстро. Об этом 30 апреля заявил президент США Джо Байден в интервью, которое вышло на телеканале NBC.

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«Экономика восстанавливается именно потому, что мы вкладываем в нее средства. Посмотрите, насколько быстрыми темпами идет восстановление с того момента, как мы приняли последний законодательный акт», — сказал он.

Также Байден уточнил, что в рамках данного пакета мер предусмотрены инвестиции в размере $1,9 трлн и отметил, что в случае, если бы власти США не делали инвестиции в американскую экономику, она бы значительным образом отстала в процессе своего восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден после своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия в течение 30 секунд искал свою маску, которая была у него в кармане.