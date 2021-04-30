Казань, , 14:39 — REGNUM Единые меры реагирования на введение санкций западных стран на члена ЕАЭС пока что не рассматриваются, хотя вопрос такой уже поднимался. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«В настоящее время непосредственно варианты совместного реагирования на площадке комиссии не рассматриваются. Ранее членам совета ЕЭК было доложено по их поручению о ситуации по тем мерам, которые гипотетически могли бы приниматься странами в рамках реагирования на санкции, которые вводятся в отношении одного или другого государства-члена», — заявила Малкина.

«Но главный вопрос находится только пока в информационной плоскости. Ещё преждевременно говорить о том, что государства готовы реагировать и в каком формате такая реакция могла бы происходить. Пока чётких, понятных договорённостей по данному вопросу между государствами-членами не достигнуто. Они и в принципе не обсуждались очень подробно», — указала она.